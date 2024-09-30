الرئيس السيسي: 200 ألف سيارة لذوي الإعاقة لم يستفد منها سوى 12% فقط

كتب- حسن مرسي:

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم المخالفات في وقائع استغلال الإعفاءات الجمركية المخصصة لسيارات ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى.

في تصريحات خلال حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أشار الرئيس إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لذوي الهمم من خلال إعفاء سياراتهم من الجمارك، ولكن هذه المبادرة الطيبة تم استغلالها من قبل البعض بطرق غير قانونية.

وأوضح الرئيس، أن عدد السيارات التي دخلت البلاد خلال فترة عام ونصف بإعفاء جمركي مخصص لذوي الهمم، وصل إلى ما يقرب من 200 ألف سيارة، بقمة 20 مليار جنيه بينما لم يستفد من هذا الإعفاء سوى نسبة ضئيلة جداً من ذوي الهمم الحقيقيين لا تتخطى 12% من مستحقيها.

وأضاف أن هناك العديد من الحالات التي تم فيها استغلال بطاقات ذوي الهمم بشكل غير قانوني للحصول على هذه السيارات.

وأكد الرئيس على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال احتياجات ذوي الهمم لتحقيق مكاسب شخصية.