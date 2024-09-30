عيني أم نقدي.. الحوار الوطني يناقش قضية الدعم - (صور)

كتب- عمرو صالح:

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني صورًا للمشاركين بجلسة مناقشة الدعم المنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنطقة الشيخ زايد إذ يعقد مجلس أمناء الحواراجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت الصفحة في منشور لها :"حوار وطني جاد هدفه الأساسي تعزيز التواصل بين فئات المجتمع لنتشارك معًا مناقشة أبرز قضايا الوطن والمواطن".

وذلك بناء على توجيهات وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة جميع القضايا المهمة.

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