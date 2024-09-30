عوائدها مجزية.. الرئيس السيسي: مجال الرقمنة يُوفّر مليون فرصة عمل جديدة للشباب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة، مشيرًا إلى أنه في الرقمنة تتولد مليون فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال.

وشدد الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، على أنه في مصر هناك اهتمام كبير بهذا القطاع، مؤكدًا أن هناك اهتماما بضخ شباب وشابات أكثر في مجالات الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الأعمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التعليم ليكون متقدما جدًا؛ لأن فرص العمل موجودة ومن المنزل.

وتابع: "يمكن أن يكون العمل من المنزل وبآلاف الوظائف بمستويات مختلفة.. على الأسر المصرية الانتباه وتعليم الأبناء التعليم الجديد الذي يقدم له الفرصة الحقيقة لعمل ذات عائد كبير.. كل أما يكون الخريج متقدم في التعليم كلما يكون له فرصة في وظائف بعائد مجزي".

وأوضح أن هناك دولاً المواطن يعمل بها بـ3 آلاف في الشهر ودول أخرى يعمل بها المواطن بـ30 ألف جنيه في الشهر بسبب مستوى الإجادة المختلف، وأن هذه المجالات ستكون أكثر ربحية للشباب المصري.

وأشار، إلى أنه لابد أن يلتحق الطلاب بتعلم الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأن تضع الأسر المصرية هدفا للوصول له، مشددًا على أن أجهزة الدولة تلقي الضوء عليه والإشارة له.