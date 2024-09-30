حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، التقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من طلاب الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم بها، وإجراء حوارًا مفتوحًا معهم، ومحافظ القاهرة يوجه رسائل عاجلة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية ويجرى حوارًا مفتوحًا معهم

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مع عدد من طلاب الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية.

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السيسى يعلق على استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم مع عدد من طلاب الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم بها، بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية.

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وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه في 45 يوما من سرقات الكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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رسالة عاجلة من محافظ القاهرة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح

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عمرة 2024.. الأسعار والأوراق المطلوبة وخطوات استخراج جواز السفر

يهتم عدد كبير من المواطنين والراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة 2024، بالبحث عن الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة المختلفة،

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زيادة الحفارات في عجيبة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول سداد مستحقات الشركاء الأجانب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عددا من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف.

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أمطار ومنخفض جوي.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 48 ساعة مقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستقرة خلال الفترة الحالية والتي تصل لـ 34 درجة.

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لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، بحضور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشئون الاستراتيجية والمعلومات.

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"الزراعة" تصدر طبعة جديدة من كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، طبعة جديدة من التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، طبعة 2024 .

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المفتي يبحث استعداد "الإفتاء" للمشاركة في الدورة 55 لمعرض الكتاب

عقد الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية- اجتماعًا تحضيريًّا لمناقشة استعدادات دار الإفتاء المصرية للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

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الوزير أحمد هَنو: "الأعلى للثقافة" حجر الزاوية في تطوير منظومة العمل الثقافي

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، أن المجلس الأعلى للثقافة يُمثل حجر الزاوية في تطوير المنظومة الثقافية في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز القيم الثقافية والفنية عبر دعم المبدعين والمثقفين.

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وزير الأوقاف السابق يطالب بتطبيق عقوبة الخيانة العظمى على هؤلاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إننا نمر بمرحلة من أحرج المراحل في تاريخ وطننا العزيز في ظل التحديات الخطيرة المحيطة بنا والتي لا تخفى على أحد، وهذا هو أوان الالتفاف الوطني خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا حفاظا على وطننا وصونا لمقدراته.

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توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة "أكتوبر" لمستحقي بيت الزكاة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أكتوبر 2024م، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر 2024م.

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"التعليم" تكشف حقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية العامة

نفت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية العامة تتعلق بمواد الأحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم المتكاملة والتاريخ.

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