يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008

كتب- حسن مرسي:

علق خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تفعيل العمل بـ "قانون البناء" رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك تيسيرا على المواطنين.

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الهدف من هذا القرار التيسير على المواطنين، ومن أهم ملامح التيسير عودة العلم بقانون البناء الموحد.

وأضاف أن القانون يخفيف اشتراطات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وهذا الأمر يستهدف التسهيل على المواطنين.

وتابع: "يتم إلغاء جزئية العقد المشهر عند استخراج رخصة بناء، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لللعاملين في قطاع البناء".