الرئيس السيسي: حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، مشيرًا إلى أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك في إطار استعدادات الأكاديمية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفي ضوء حرص الرئيس السيسي علي المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكري والثقافي للطلاب، وبحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير الدكتور أحمد فهمي إلى أنه دار حوار مفتوح، خلال اللقاء، أجاب فيه الرئيس السيسي على استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية، موضحا أن الرئيس السيسي أشار إلى أن الأعوام العشر الماضية برهنت على وعي الشعب المصري وتماسكه في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فكان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية تجنباً للعواقب السلبية لعدم الاستقرار.

وفيما يتعلق بالظروف الإقليمية، لفت الرئيس السيسي أن التطورات على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي يتطلب من الجميع الحذر والتأني والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا، في هذا السياق، أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تهدد الأمن الإقليمي بأكمله.