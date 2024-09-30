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الرئيس السيسي: تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي

06:28 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

السيسي يلتقي طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مفتوحًا أجاب فيه عن استفسارات طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية.

وأوضح الرئيس السيسي، أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، مؤكدًا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الإستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك فى إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكرى والثقافى للطلاب.

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية الشعب المصري
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