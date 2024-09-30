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الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية ويجرى حوارًا مفتوحًا معهم

06:26 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مع عدد من طلاب الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية.

جاء ذلك فى إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفى ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكرى والثقافى للطلاب.

ودار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس على استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية.

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