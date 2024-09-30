عمرة 2024.. الأسعار والأوراق المطلوبة وخطوات استخراج جواز السفر

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين والراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة 2024، بالبحث عن الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة المختلفة، وذلك بعد بدء أولى رحلات العمرة منذ أيام قليلة.

ويرصد "مصراوي"، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة المختلفة، خلال السطور التالية، كما يلي:

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة:

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

ثانيا- الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر:

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومى للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية،

تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.

يذكر أن أسعار العمرة 2024 الاقتصادية تتراوح من 30 إلى 50 ألف جنيهًا، وتختلف أيضًا وفق البرنامج والفندق.

وتتراوح أسعار العمرة 2024 الـ5 نجوم تتراوح من 50 ألف وصولًا إلى 80 ألف جنيهًا، وتختلف أيضًا وفق البرنامج والفندق.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 2024 لموسم 1446 هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

وانطلقت رحلات العمرة لهذا الموسم، منذ يوم 25 سبتمبر 2024 الجاري، وبدأت في الانتظام حاليًا بعد أن انتهت معظم شركات السياحة من إجراءات التوثيق الخاصة بها.

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