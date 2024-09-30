أمطار ومنخفض جوي.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستقرة خلال الفترة الحالية والتي تصل لـ 34 درجة.

وأضافت غانم أن الطقس حار رطب نهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على الأماكن المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وحذرت غانم، خلال الفترة الحالية من زيادة سرعات الرياح على البحر المتوسط، خاصة أنها تصل إلى 70 كم في ساعة، لافتة إلى أنه يوجد اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الموج هناك إلى 4 أمتار.

ونصحت المصطافين بتجنب نزول البحر خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتابعت: "يوجد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية لكن من الممكن ان تزداد غدا الثلاثاء".

وأوضحت أنه بداية من الغد الثلاثاء يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.