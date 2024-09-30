مصادر: اجتماع لنائبي رئيس الوزراء مع الصحة العالمية بشأن "هيئة الدواء"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت مصادر بوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حضر اجتماعاً مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وقالت المصادر لمصراوي، إن الاجتماع تناول بالأساس دور هيئة الدواء في الرقابة والإشراف على إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية التي يجري تداولها محلياً وكذلك تصديرها للخارج.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي ضمن تداعيات القرار الذي صدر في وقت سابق عن الفريق كامل الوزير بشأن حصر صلاحية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، في لجنة حكومية واحدة تضم ممثلين عن عدة وزارات، مع حظر تفتيش اللجان المنفردة.

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماع شهد تأكيدات من نائبي رئيس الوزراء لوفد الصحة العالمية على "استقلال هيئة الدواء المصرية"، ودورها في مراقبة عمليات الإشراف ومتابعة تصنيع الأدوية واللقاحات في المصانع المختلفة، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

حضر الاجتماع كذلك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء.

وسبق أن أشار الفريق كامل الوزير، إلى التزام هيئة الدواء بإجراءات كافة التفتيشات الدورية، واليومية والمفاجئة اللازمة، لمراقبة كافة مراحل العملية الإنتاجية، بالتعاون مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية في كل أنواع التفتيش المختلفة، من خلال لجنة مشتركة للتفتيش.

وقبل يومين، استقبلت هيئة الدواء، وفداً رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، لتفقد التطورات والتحديثات التي شهدتها الهيئة ومراجعة الخطة التطويرية للإجراءات التنظيمية للمستحضرات الطبية.

شملت الزيارة تقييم النظام الرقابي للهيئات التنظيمية وفقاً لأداة التقييم العالمية (GBT)، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للفترة المقبلة وتحديد موعد الزيارة النهائية للاعتماد.