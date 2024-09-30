بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"

كتب - أحمد جمعة:

بالتزامن مع توجيه هيئة الدواء، رسالة للمواطنين بشأن استخدام الأدوية "المثيلة"، برزت تساؤلات عن كيفية معرفة تلك الأدوية للأصناف الأصلية، في الوقت الذي يعاني بعض المرضى من توفير أدويتهم الموصوفة منذ أسابيع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير الصحة د. خالد عبدالغفار، بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لكتابة "الروشتة الطبية" بالاسم العلمي للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الدواء المثيل يوفر نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل، مضيفة: "لازم تعرف إن الدواء اللي أنت بتدور عليه ومش لاقيه في السوق ميعتبرش دواء ناقص؛ لأن الدواء ده له مثائل متعددة في السوق بتوفر نفس المادة الفعالة و بتختلف في الاسم التجاري؛ فلا تتردد في استخدام المثائل المتاحة".

وأطلقت هيئة الدواء المصرية خدمة للبحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التي يتكرر عليها الشكوى، إذ يمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط.. (اضغط هنا)

والأسماء العلمية للأدوية هي الأسماء التي تُستخدم للإشارة إلى المواد الفعّالة في الدواء، وهي تختلف عن الأسماء التجارية التي تختارها شركات الأدوية لتسويق منتجاتها.

اقرأ أيضًا:

هيئة الدواء للمواطنين: "الدواء اللي بتدور عليه ومش لاقيه ميعتبرش ناقص لهذا السبب"