مصر أول بلد أفريقي تستضيف المنتدى الحضري العالمي.. تفاصيل دورة الانعقاد واستعدادت الحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".

وحضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية والسياحة و المنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي بعض الوزارات المعنية، والشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، وعرض لتنفيذ التكليفات المطلوبة من كل وزارة والمهام المنوطة بها، وما تم إنجازه، والتجهيزات الجارية في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية فيما يخص تجهيز القاعات

وتم استعراض موقف الدعوات التي وجهت إلي عدد من رؤساء الدول والحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بموضوعات المنتدي الحضري العالمي بالإضافة إلي الـملامح النهائية للاجندة الخاصة بالمنتدي والفاعليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدي والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة والتنسيق الجاري بين الدولة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الشأن .

كما شهد الاجتماع كذلك عرضًا للمقترحات الخاصة بالزيارات الميدانية والسياحية التي سيتم تنظيمها لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة، ونتائج الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم في الاشراف وادارة ملف المتطوعين في هذا الحدث الهام.

وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المنتدى الحضري العالمي، يعد ثاني أهم فاعلية دولية على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضرية والعمرانية في العالم، مشيرة إلي حرص الدولة المصرية لخروج المنتدي بالشكل اللائق لمصر باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث هناك متابعة أسبوعية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عرضًا للجهود التي قامت بها المحافظة حتى الآنن في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدي فيما يخص رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدي وكذا مسارات الزيارات الميدانية المقترحة للوفود المشاركة في المنتدي.

وأشار محافظ القاهرة إلي حرص المحافظة لتقديم كل الدعم اللازم ودعم جهود الوزارات والجهات المعنية لاخراج محافظة القاهرة بالصورة المطلوبة والتي تليق بمصر والجهود التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى أن المحافظة ستوفر 110 أتوبيسات يعملون بالغاز الطبيعي والكهرباء (صديقة للبيئة) ستكون جاهزة لنقل ضيوف المنتدى.

وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ جميع التكليفات المطلوبة من كل وزارة وجهة في التوقيتات المحددة وفقاً للجدول الزمني خاصة مع بدأ العد التنازلي وقرب استضافة المنتدي.

يذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضري العالميى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.