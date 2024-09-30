"البحوث الإسلامية" يعلن موعد المرحلة النهائية لمسابقة الابتعاث للخارج

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، عقد المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف، الأسبوع المقبل بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لاختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث العام إلى دول العالم، حيث تستمر المقابلات على مدار أربعة أيام من الإثنين إلى الخميس.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وقدرتهم على التعامل مع الثقافات المختلفة والمواقف المتنوعة، لاختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

أضاف الجندي أن المراحل المتعددة من الاختبارات لاختيار مبعوثي الأزهر إلى العالم تستهدف أن يكون مبعوث الأزهر الشريف على قدر عالٍ من الثقافة والمعرفة، حيث يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات، موضحًا أن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية؛ لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية.

ويمكن معرفة اللجنة وموعد المقابلة من خلال الرابط التالي: هنا