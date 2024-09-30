هيئة الدواء للمواطنين: "الدواء اللي بتدور عليه ومش لاقيه ميعتبرش ناقص لهذا السبب"

كتب - أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، رسالة للمواطنين بشأن استخدام الأدوية "المثيلة" في خضم سعيها لمجابهة أزمة نقص الدواء بالسوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

ووفق هيئة الدواء المصرية فإنه جرى توفير 389 مستحضرًا بنحو 156 مليون عبوة دوائية، منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الدواء المثيل يوفر نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير الصحة د. خالد عبدالغفار، بالتنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لكتابة "الروشتة الطبية" بالاسم العلمي للأدوية بدلًا من الأسماء التجارية.

وأضافت هيئة الدواء: "لازم تعرف إن الدواء اللي أنت بتدور عليه ومش لاقيه في السوق ميعتبرش دواء ناقص؛ لأن الدواء ده له مثائل متعددة في السوق بتوفر نفس المادة الفعالة و بتختلف في الاسم التجاري؛ فلا تتردد في استخدام المثائل المتاحة".

وأعادت التأكيد على أن "الدواء المثيل بديلاً فعالاً وآمناً للدواء الأصيل".

وأطلقت هيئة الدواء المصرية خدمة للبحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة التي يتكرر عليها الشكوى، إذ يمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط.. (اضغط هنا)

ونصحت الهيئة باستشارة الصيدلي عن المثائل المتاحة واستشارة الطبيب قبل استخدام الدواء البديل.

وتأمل هيئة الدواء أن تتمكن سريعًا من ضبط سوق الدواء وعودته لطبيعته بعد أزمة حادة بدأت منذ الربع الأول من العام الجاري، في أعقاب تحرير سعر الصرف، على وقع مطالبة الشركات برفع أسعار منتجاتها تجنبًا لـ"خسائر"، ما أسفر عن زيادة نواقص الأدوية بالسوق، ومعاناة كثير من المرضى في الحصول عليها.

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