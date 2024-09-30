وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف بالمحافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمكتب الفنى للوزير.

وشدد وزير الإسكان، على الالتزام الصارم بالإجراءات القياسية لتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بمختلف مراحلها، بدءاً من المآخذ مروراً بمراحل تنقية المياه بالمحطات، ومحطات الرفع، وانتهاء بشبكات توزيع المياه، مؤكداً الالتزام بالمعايير الدولية لجودة المياه المنتجة، والفحص الدورى لعينات المياه من المآخذ والمحطات والشبكات بمعامل محطات وشركات المياه.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، لشرح تفصيلى من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أوضحوا أنه يتم إنتاج 335 ألف م3 يومياً من خلال مجموعة من المحطات، يتم ضخها عبر شبكات بأطوال 3946 كم، كما استعرضوا موقف خدمات الصرف الصحى بالمحافظة، وارتفاع نسبة الخدمة بالمحافظة تباعاً بعد انتهاء المشروعات الجارية ودخولها الخدمة تباعاً، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وتابع المهندس شريف الشربيني، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من 9 مشروعات لمياه الشرب منذ عام 2014، بتكلفة 753 مليون جنيه، و17 مشروعاً للصرف الصحى، بتكلفة تزيد على 1.4 مليار جنيه، فى حين يجرى تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، بخلاف توصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.