قرارات جديدة من السكة الحديد بشأن اشتراكات الطلاب والتطبيق في هذا الموعد

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024، السماح للطلبة حاملي اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارت الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد.

وقالت السكة الحديد، في بيان الاثنين، إنه في حالة رغبة الراكب في حجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يوميا (رحلة ذهابا ورحلة إيابا) وذلك تسهيلاً على جمهور الركاب من الطلبة.

وأكدت الهيئة، أنه في حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى (أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقا للتعليمات.

كما قررت الهيئة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية (الكرتون والورقية) للدرجة الثالثة (تحيا مصر) من محطة العودة والاكتفاء بتقديمها للكمساري داخل القطار وذلك تيسيرا على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر.