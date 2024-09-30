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انعقاد الاجتماع الثانى للجنة التوجيهية العليا للربط الكهربائي المصري السعودي - (صور)

03:00 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024
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    محطة محولات بدر
  • عرض 5 صورة
    العليا للربط الكهربائي المصري السعودي
  • عرض 5 صورة
    محطة محولات بدر
  • عرض 5 صورة
    العليا للربط الكهربائي المصري السعودي
  • عرض 5 صورة
    العليا للربط الكهربائي المصري السعودي

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كتب- محمد صلاح:
عقد، الأحد، بمحطة محولات بدر ، الاجتماع الثاني لللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندسة منى رزق رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الجانب المصري فيما شارك المهندس إبراهيم الخنيزان رئيس الشركة السعودية لتطوير المشاريع من الجانب السعودي.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات العامة من القيادة السياسية بسرعة تنفيذ وإنهاء المشروعات الإستراتيجية ومنها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

وعلى هامش الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة مراحل العمل بالموقع لمتابعة سير العمل للوقوف على مستويات الأداء وتذليل العقبات، وتم عقد اجتماع مع مقاولي المشروع لمتابعة مستوى الأداء ومعرفه التحديات لحلهاوالتوجيه نحو الالتزام بإنهاء المشروع في اقرب وقت.

محطة محولات بدر الربط الكهربائي صباح مشالي
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