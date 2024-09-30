نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يتحدث عن سد النهضة.. وتفاصيل التقديم في شقق الإسكان بـ8 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئيس السيسي عن سد النهضة: نستخدم أدواتنا لمنع الشر المحتمل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على سؤال بشأن سد النهضة، أننا نحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.

وأضاف السيسي، في فيديو من المشاركة صباح اليوم في مائدة الإفطار بعد تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدًا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، معقبًا: بنتكلم عن 400 مليار جنيه وأكثر في محطات معالجة ثلاثية متطورة".

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الحجز بدأ اليوم بمقدم 50 ألفا.. تفاصيل التقديم في شقق الإسكان بـ8 مدن

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن، بيع كراسات شروط لحجز 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة، بمساحات تتراوح من 55 إلى 161 مترًا مربعًا، وتقدم بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري، ويستمر بيع الكراسات حتى 28 أكتوبر المقبل.

العاشر من رمضان: 255 وحدة بمساحات تتراوح من 63 إلى 105 أمتار حيث سجل سعر المتر 7100 جنيه، فيما تراوحت الأسعار بين 460 ألفا وحتى 720 ألف جنيه.

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الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، ( نصر 6 أكتوبر).

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الرئيس السيسي: مصر ستكون من أوائل الدول في معالجة المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.

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اليوم.. بدء التقديم على شقق سكنية كاملة التشطيب بـ 8 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ اليوم الأحد، 29 سبتمبر 2024، بيع كراسات شروط لحجز 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 55 إلى 161 مترًا مربعًا، وتقدم بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري، ويستمر بيع الكراسات حتى 28 أكتوبر المقبل.

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