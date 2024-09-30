برقم العداد.. كيفية الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء "سبتمبر2024"

كتب- محمد صلاح:

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الآليات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر 2024، حيث تخدم المشتركين بجميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، سواء مستخدمي العدادات التقليدية أو الرقمية.

وحددت الشركة الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها المواطنين مستخدمي العدادات التقليدية والميكانكية، لمعرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء باسم المشترك، عن شهر سبتمبر 2024، وهي كالتالي:

* الخطوة الأولى: يبدأ المشترك بالضغط على «قسم الخدمات».

* الخطوة الثانية: بعدها يضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

* الخطوة الثالثة: يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

* الخطوة الرابعة: تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على «استعلام».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر سبتمبر 2024

وأتاحت الشركة إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشترك ليتمكن من الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهري لـ فاتورة الكهرباء برقم العداد، وهي كالآتي:

* الخطوة الأولى: الدخول عبر موقع الشركة القابضة للكهرباء.

* الخطوة الثانية: اختيار الشركة التابع لها العداد.

* الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

* الخطوة الرابعة: كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

* الخطوة الخامسة: تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

* الخطوة السادسة: تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

* الخطوة السابعة: النقر على زر الاستعلام.

* الخطوة الثامنة: ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.