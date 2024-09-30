برلماني: رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة طمأنت المصريين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرسائل المهمة والعاجلة التي جاءت في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، طمأنت جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

ووجه "رضوان"، التحية إلى الرئيس السيسي لحرصه خلال الاحتفالية على توجيه عدة رسائل للشعب المصري، أبرزها أن الدولة المصرية مستقرة وأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، كما حرص على طمأنة جموع الشعب بشأن الدولة المصرية ودعوتهم لعدم الإنصات للشائعات التي تخرج من أبواق كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد البرلماني، أن هذه الرسائل الحاسمة والواضحة من الرئيس السيسي لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين وجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية.

وأعلن النائب طارق رضوان، اتفاقه التام والمطلق مع تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن، معربًا عن ثقته التامة في سياسات الرئيس السيسي داخلياً وخارجياً من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.