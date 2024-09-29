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تامر عبدالمنعم: وزير الثقافة وجه بنشر جميع نوت الموسيقار علي إسماعيل في فرقة رضا

11:48 م الأحد 29 سبتمبر 2024
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    تامر عبد المنعم
  • عرض 6 صورة
    تامر عبد المنعم في حوار لمصراوي
  • عرض 6 صورة
    الفنان تامر عبدالمنعم
  • عرض 6 صورة
    تامر عبد المنعم في حوار لمصراوي
  • عرض 6 صورة
    الفنان تامر عبدالمنعم
  • عرض 6 صورة
    تامر عبد المنعم

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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وجه بجمع تراث فرقة رضا.

وقال عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: هذا البيت الفني له تاريخ حافل ونجوم ربما وصلوا للعالمية، وبعضهم ما زال على قيد الحياة، ولعل أبرزهم الفنانة القديرة فريدة فهمي.

وأضاف عبدالمنعم: ما سبق يدعونا لنتساءل أين تراث هذه الفرقة العريقة مثل النوت الموسيقية للموسيقار علي إسماعيل، وأزياء الفرقة واكسسواراتها ومقتنياتها وأرشيفها.

وأكمل: من هنا وجه وزير الثقافة بضرورة نشر جميع نوت الموسيقار علي إسماعيل في هيئة الكتاب، وأرشفة تراث الفرقة.

تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فرقة رضا الموسيقار علي إسماعيل هيئة الكتاب
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