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الرئيس السيسي: ندعم استقرار الصومال ولا علاقة لهذا بإثيوبيا

11:44 م الأحد 29 سبتمبر 2024

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دعمنا للصومال لاستقراره ووحدته، قائلا: "إحنا بندعم الصومال مش علشان إثيوبيا، لأنها بقالها أكثر من 30 سنة في حالة عدم استقرار".

وكان الرئيس السيسي خلال مشاركته في مائدة الإفطار بعد تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، ردًا على سؤال بشأن سد النهضة، أننا نحاول قدر الإمكان المشاركة في جلسات مختلفة ونقاشات لاستخدام أدوات السياسية والدبلوماسية لمنع الشر المحتمل.

وأوضح أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية تم إنفاق أرقام مالية ضخمة جدًا في تحسين ومعالجة المياه على مستوى الجمهورية بالكامل، معقبًا: بنتكلم عن 400 مليار جنيه وأكثر في محطات معالجة ثلاثية متطورة".

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