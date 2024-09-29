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رئيس "محلية النواب" يكشف أسباب العودة للعمل بقانون بناء 2008

10:56 م الأحد 29 سبتمبر 2024

النائب أحمد السجيني

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الصادرة في 2021 كان هدف الحكومة منها تنظيم العمران وإعادة تخطيط المدن، ولكن كان به بعض الإشكاليات وتم رفضها من مجلس النواب في السابق.

وأشار "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه من ضمن الإشكاليات في تنفيذ وإصدار قانون مارس 2021 كان العقد المسجل، ونظريًا أمر محترم ولكن هناك تحديات كبيرة تواجهنا لتسجيل المواطنين لوحداتهم السكنية بالشهر العقاري.

وأوضح، أن هناك أحياء مغلقة بالكامل في عدد من عواصم المدن، مؤكدًا أنه لابد من تنظيم العملية والتخفيف، مشيرًا إلى أنه بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008 سيكون هناك نظرة على الاشتراطات لكي لا يكون هناك إغلاق أو فتح الأمور بشكل كبير للبناء.

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