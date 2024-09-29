إعلان

BBC

تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": لدي مشكلة نفسية بسبب سيرك مايو!!

10:02 م الأحد 29 سبتمبر 2024
  • عرض 3 صورة
    الفنان تامر عبدالمنعم
  • عرض 3 صورة
    الفنان تامر عبدالمنعم
  • عرض 3 صورة
    الفنان تامر عبدالمنعم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن دهشته من إقامة مسرح وسيرك جديد، في مدينة 15 مايو.

وقال عبدالمنعم في أول حوار صحفي له بعد توليه رئاسة البيت الفني، سيتم نشره كاملا في وقت لاحق: لا أعرف سر اختيار هذا المكان تحديداً لإقامة السيرك والمسرح، إذا كانت الدولة تذهب إلى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وزايد والتجمع، ولذا فإن لدي مشكلة نفسية بسبب هذا الموقع.

وتساءل: هل كان الاختيار صحيحًا منذ سنوات مضت؟ وهل من المنطقي إنفاق كل هذه الملايين على هذا الموقع؟ وما سر التأخير في إنشاء المسرح منذ سنوات طويلة وإلى الآن؟

وأضاف عبدالمنعم: كل هذه الأسئلة وغيرها تجعل من إنشاء سيرك في مدينة مايو علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي.

تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية سيرك مايو العاصمة الإدارية العلمين الفنون الشعبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عميد معهد القلب يحذر من تناول النسكافيه والمكملات الغذائية: تزيد من خطر الإصابة بالجلطات

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي عن سهد النهضة: نستخدم أدواتنا لمنع الشر المحتمل
سيناريوهات الخيانة.. كيف وصلت المعلومة الذهبية عن نصر الله لإسرائيل؟
عاجل| مجلس الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر