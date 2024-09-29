أحمد موسى يكشف كواليس لقاء الرئيس السيسي بالإعلاميين

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجاب على أسئلة الإعلاميين خلال مأدبة إفطار عقب انتهاء حفل تخرج طلبة أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، وخاصة ملف السد الإثيوبي وإنفاق مئات المليارات على محطات تقطير وتنقية وتحلية المياه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: "الرئيس السيسي أكد على أن دعم مصر للصومال يأتي من باب الاستقرار ولا علاقة لهذا الدعم بإثيوبيا، فضلاً عن أن مصر قدمت الدعم لتجنب دخول السودان في أزمة الحرب التي وصلت لها حاليا".

وأوضح موسى، أن الرئيس السيسي أكد على أن الدولة تواجه تحديات، وعلى الإعلام والدراما بعث رسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية، مشددًا على ضرورة إتاحة القضايا المثارة للحوار الوطني وإشراك الخبراء فيها.

واستعرض "موسى"، تصريحات الرئيس السيسي بمائدة الإفطار والتي قال خلالها: "بذلنا ونبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار السودان، وندعم وحدة الصومال واستقراره، وتماسك الدولة هو الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات".

وأكد السيسي، خلال الحوار أن مخرجات الحوار الوطني مهمة جدًا لتوضيح تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الإعلام والدراما يمكن أن يبعثا برسائل إيجابية للمجتمع بشكل أكثر فعالية من الحوارات المغلقة.

وأشار السيسي إلى أن وحدة المصريين هي الضمان الوحيد لمواجهة أي تحديات، مختتما: مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا.