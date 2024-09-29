تامر أمين: رد الزمالك كان في الملعب وصفقاته عبقرية



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي تامر أمين، على حصد الزمالك كأس السوبر الأفريقي للمرة الخامسة بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

خلال برنامجه "آخر النهار" بفضائية "النهار"، قال أمين: "رد الزمالك كان في الملعب، الروح والرغبة في الفوز اللي شوفتها إمبارح مشفتهاش من 20 سنة".

تابع مقدم "آخر النهار": "الزمالك هيبدأ يتفائل بالتيشرت الإسود ويمكن يكون الفانلة الأساسية عنده، وصفقاته كانت عبقرية ووليدة تخطيط وعمل في صمت".

وأكمل: "خسارة الأهلي حدث ولا حرج، كأهلاوي لست حزينًا على خسارة اللقب، أنا زعلان على المستوى، الأهلي مرحش السعودية إمبارح، قبل المباراة بأيام كانوا بيفتتحوا مطاعم ومحلات هدوم ورحلة يا ست الكل، اللاعيبة لازم تتعاقب بـ كرابيج".