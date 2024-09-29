وفاة خالد نجل الشيخ محمد محمود الطبلاوي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الشيخ خالد نجل القارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق.

وقال الشيخ محمد الطبلاوي، نجل القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إن جنازة شقيقه الشيخ خالد شيعت اليوم الأحد، من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة المغرب بالمهندسين، وتم الدفن في مقابر الأسرة بمنطقة سيدي عمر بن الفارض، بالأباجية، بالقاهرة.

وأشار في تصريحات لمصراوي، الأحد، إلى أن الأسرة تعتزم إقامة عزاء غدا للشيخ خالد الطبلاوي، إلا أنه لم يتحدد مكانه بعد.