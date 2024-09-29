حدث في 8 ساعات| السيسي يكشف خسائر قناة السويس.. والحكومة تحدد موعد إجازة نصر 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، كما بدأت وزارة الإسكان في إجراءات حجز شقق جديدة بـ 8 مدن ضمن إجراءات الطرح المباشر للوحدات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فقدنا 6 مليارات دولار.. السيسي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم تأثر قناة السويس نتيجة للصراع المستمر في المنطقة منذ ما يقترب من عام كامل.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن "التطورات التي تحدثت خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار بالمنطقة".

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قبل ما تقدم.. ننشر جدول أقساط شقق مشروع صبا في 6 أكتوبر

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من إجراءات حجز مشروع صبا يوم 3 أكتوبر المقبل بعد أن بدأ الحجز يوم 22 سبتمبر، حيث تم طرح المرحلة الأولى من مشروع Saba بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وفقا لكراسة الشروط، تتراوح مساحات الشقق من 95 وحتى 140 متر، وعدد الشقق الجاهز للطرح يصل لـ 600 شقة، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

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الحجز بدأ اليوم بمقدم 50 ألفا.. تفاصيل التقديم في شقق الإسكان بـ8 مدن

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن، بيع كراسات شروط لحجز 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة، بمساحات تتراوح من 55 إلى 161 مترًا مربعًا، وتقدم بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري، ويستمر بيع الكراسات حتى 28 أكتوبر المقبل.

العاشر من رمضان: 255 وحدة بمساحات تتراوح من 63 إلى 105 أمتار حيث سجل سعر المتر 7100 جنيه، فيما تراوحت الأسعار بين 460 ألفا وحتى 720 ألف جنيه.

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الوزراء: الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، ( نصر 6 أكتوبر).

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إلغاء اشتراطات واختصار خطوات.. دليلك لمعرفة ما حدث في تراخيص البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية، بعد أكثر من 3 أعوام من بداية تطبيقها اعتبارًا من يوم الأحد 4 يوليو 2021.

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12 محطة.. أماكن استخراج اشتراكات مترو الأنفاق بالخط الثالث

أعلنت شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة) عن إضافة 8 مكاتب اشتراكات داخل محطات مترو الخط الأخضر الثالث ليزيد عدد المكاتب من 4 إلى 12 مكتبًا، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العام وتسهيل الوصول إليها للمواطنين والطلاب.

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أمطار ورياح.. الأرصاد تٌحذر من حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "هيئة الأوقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود خلال الـ6 أيام المقبلة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

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اليوم.. بدء التقديم على شقق سكنية كاملة التشطيب بـ 8 مدن جديدة

أعلنت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ اليوم الأحد، 29 سبتمبر 2024، بيع كراسات شروط لحجز 1645 وحدة سكنية متنوعة في 8 مدن جديدة، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 55 إلى 161 مترًا مربعًا، وتقدم بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري، ويستمر بيع الكراسات حتى 28 أكتوبر المقبل.

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