محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات شفط جديدة و500 صندوق قمامة

الجيزة- أ ش أ:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنها تمكنت من رفع كفاءة وصيانة 54 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا مئات الملايين للعمل مجددا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف أو لتحسين كفاءتها للعمل وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقا من توجيهات الدولة الخاصة برفع جاهزية السيارات والمعدات.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم اصطفاف سيارات ومعدات النظافة بأرض الهيئة بهضبة الأهرام بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بها.

وصرح محافظ الجيزة بأن الاصطفاف يشمل 54 سيارة ومعدة معاد ضمها للمنظومة والتي تتضمن (بلدوزر كساح، 2 لودر كبير، 3 لودر صغير، لودر كاتريللر، 6 قلاب، 2 كباش، هوك مرسيدس، 4 سيارة كنس ألي، ديلوفو كنس ألي، مكبس مرسيدس، مكبس فورد، 22 سيارة نصف نقل، 8 سيارات كسح، سيارة مياه) والتي من شأنها دعم كافة القطاعات داخل المحافظة وزيادة عدد السيارات والمعدات الخاصة بمنظومة الطوارئ.

وأشار المحافظ إلى أن التكلفة الإجمالية للإصلاح والصيانة الشاملة لعدد 54 معدة نظافة متنوعة الحجم والمهام بلغ حوالي 11 مليون جنيه وقد تم إعادتها مجددا للعمل بعد توقف العديد منها حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

ولفت إلى الدفع بأي معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجة لتدعيم منظومة النظافة بها.

وأضاف المحافظ أنه تم دعم منظومة النظافة بعدد 3 ماكينات شفط وضاغط هواء ومستلزمات لصيانات السيارات ضمن الإستعدادات لموسم الأمطار، بالإضافة لـ 500 صندوق قمامة لنشرها بعدد من القطاعات ولتحسين كفاءة العمل وذلك بتكلفة تصل إلى 26 مليون جنيه.

ولرفع كفاءة منظومة الصيانة، أوضح النجار بأنه تم استحداث قسم خاص مدعم بعدد جهازين إلكترونين لكشف الأعطال لتحسين أداء منظومة الصيانة بهيئة النظافة والتجميل.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم تحفيز عمال الورش ماديا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليا.