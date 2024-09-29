"مجهولة وغير مطابقة".. تفاصيل تحذيرات رسمية من أدوية بالسوق خلال سبتمبر

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات خلال سبتمبر الجاري، بخصوص تشغيلات غير مطابقة للمواصفات أو عبوات مجهولة المصدر لبعض المستحضرات، متداولة في السوق المصري، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك التشغيلات.

حمل المنشور الأول رقم 46 لسنة 2024، ويختص بالتشغيلة رقم 230070 لدواء "sansoimune syrup"، من إنتاج شركة AUG pharma؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم هذا الدواء كعلاج مكمل لتعزيز جهاز المناعة، لاحتوائه على مكونات مثل الفيتامينات، والمعادن.

كما أصدرت الهيئة خطابا توعوياً للتحذير من عبوات تحمل التشغيلة رقم 01 من مستحضر "Nifidox cream 50g"؛ من إنتاج شركة هيلثي جروب لصالح شركة ايم فارماسيتوكا، والذي يُستخدم لعلاج عدد من الحالات الجلدية، مثل علاج حب الشباب، ومكافحة التهاب الجلد.

وحددت الهيئة سبب التحذير لاحتمالية وجود عبوات من الصنف المذكور مجهولة المصدر وذلك طبقا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، مع العلم أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ماذا تفعل حال اكتشاف تلك العبوات؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات تختص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط، ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

مبادرة لسحب "الإكسبير"

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت هيئة الدواء مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.

ووفق الهيئة، فإن تلك المبادرة تستهدف تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة.