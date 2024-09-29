وزيرة البيئة تعقد لقاءات ثنائية مع عدد من شركاء التنمية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عدة لقاءات ثنائية مع شركاء التنمية لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة آثار تغير المناخ.

جاء ذلك في ختام مشاركتها بأسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال لقائها مع مافالدا دوارتي، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، ناقشت "فؤاد"، أولويات مصر في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، حيث أكدت أهمية التركيز على مجالات مثل مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.

كما تم استعراض إمكانية التعاون في مشروعات جديدة، على غرار المشروع الحالي الذي ينفذه الصندوق في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل 34 مليون دولار.

وركزت الوزيرة أيضًا على أهمية دعم قطاع الزراعة وصغار المزارعين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.

وناقشت أهمية النظم والخدمات البيئية، وأشارت إلى أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر كجزء من الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية.

كما اجتمعت وزيرة البيئة مع جينفير تولمان، مستشار المناخ الألمانية، حيث تم بحث التحديات المتعلقة بتحقيق هدف تمويل المناخ العالمي.

وأعربت ياسمين فؤاد، عن تطلعها لتحقيق نتائج إيجابية من خلال المشاورات الوزارية المقبلة خلال مؤتمر المناخ COP29، في حين أكدت تولمان التزام ألمانيا بدعم الدول النامية في تمويل مشروعات التكيف، مشيرة إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع ملف التمويل للأمام.

وتعكس هذه اللقاءات، التزام مصر بالعمل الدولي لمواجهة تغير المناخ وتقديم حلول مستدامة تضمن الأمن البيئي والاقتصادي.

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