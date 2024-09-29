رئيس "المحطات النووية" يكشف لمصراوي دور "وعاء الاحتواء الداخلي" في حالة الطوارئ

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن وعاء الاحتواء الداخلي يعد أحد أهم العناصر في وحدة الطاقة النووية؛ حيث يعمل على ضمان السلامة النووية والبيئية للمنشأة النووية، وتتلخص مهمته في منع تسرب المواد المشعة إلى البيئة المحيطة في حالة حدوث أية حالة طوارئ في المحطة النووية.

ونوه الوكيل، في تصريحات لـ"مصراوي"، بأنه باكتمال تركيب وعاء الاحتواء سيكون تصميمه عبارة عن هيكل أسطواني من الخرسانة المسلحة ذات قبة نصف كروية، موضحًا أنه سيضم بداخله المفاعل النووي وكذلك معدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل يتكون من 12 كتلة؛ يتراوح وزن كل منها ما بين 60 و80 طنًّا، مشيرًا إلى أنه تم تركيب الكتلة الأولى الخميس الماضي، وسبقه صب خرسانة بلاطة الأساس.

وشهد موقع المحطة النووية بالضبعة قبل عدة شهور تركيب الجزء الأول من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى؛ حيث استغرق تركيبه ثلاثة أشهر، بدءًا من مارس حتى مايو الماضي.

وجاء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل الخاص بالوحدة النووية الثانية، كنتيجة لتضافر الجهود بين فريق العمل المصري المتمثل في هيئة المحطات النووية، الجهة المالكة وفريق العمل الروسي المتمثل في شركة "أتوم ستروي إكسبورت".