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بدون شك.. السيسي: يجب أن نشعر بالقلق مما يحدث حولنا

01:02 م الأحد 29 سبتمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التساؤلات التي تُثار في أذهان المصريين في الفترة الحالية، بشأن القلق مما يدور حولنا في الإقليم.

وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد: هل ما يحدث يجعل الشعب المصري قلقا؟.

وأضاف الرئيس السيسي: بدون شك يجب أن نشعر بالقلق لأن التطورات التي تحدث خطيرة قد تؤدي لاتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار.

وأكد السيسي، أن مصر تدير أمورها بشكل يحفظها والمنطقة، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر، مطمئنا الشعب المصري، بأن مصر "بخير وستظل قوية، ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتماسكين، متحملين لمسئولياتنا"، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.

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