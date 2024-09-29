السيسي: ندير أمورنا بما يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدير أمورها بشكل يحفظها والمنطقة، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر، مطمئنا الشعب المصري، بأن مصر "بخير وستظل قوية، ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتماسكين، متحملين لمسئولياتنا"، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.

ونبه الرئيس السيسي - في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد - إلى مخاطر التطورات بالمنطقة، والتي قد تؤثر على اتساع رقعة الصراع، مؤكدا أن مصر دولة تمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة للغاية، ومصر تحرص على أن تكون سياستها متوازنة؛ في ظل هذا الاضطراب الخطير، مجددا تحذيره من أن استمرار هذا الاضطراب سيؤدي إلى عواقب وخيمة في منطقتنا، وربما في العالم.

واستهل الرئيس السيسي، كلمته خلال الحفل، بتوجيه التحية لأسرهم، وتهنئتهم على تخرج أبنائهم، وشكرهم على إعدادهم وتوجيههم بشكل جيد، حيث قدموا أبناءهم وبناتهم لوطنهم مصر، للمشاركة في حماية أمنها واستقرارها.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية على الجهد والأداء المتميز الذي ظهرت به خلال احتفالات التخرج اليوم، قائلا "أتيحت لي الفرصة لزيارة الكلية (أكاديمية الشرطة) مرارًا، وأتمنى دائمًا الاطمئنان على سير الأمور، وفي كل مرة أجد أن الأمور تسير بشكل جيد، وأشعر بالسرور بالمستوى العالي، ونعلم أنه لا يزال هناك المزيد من الجهود".

وأشاد بالجهود المبذولة لتخريج ضابط شرطة قادر على القيام بالمهام المكلف بها، قائلا "أود أن أؤكد أننا نعمل على إعداد خريجين أو ضباط شرطة قادرين على أداء مهامهم بشكل محترف وعلمي، باستخدام أحدث أساليب العصر".

وأكد الرئيس السيسي، الحرص على ممارسة سياسة تتسم بالتوزان والاعتدال والموضوعية، والتي تتبناها الدولة منذ سنوات، وذلك أيضا في ظل الظروف الحالية على الحدود الغربية والجنوبية، وكذلك التي تحدث على الحدود المصرية الشرقية، منذ عام تقريبا ويتابعها العالم أجمع.

وتساءل الرئيس السيسي "هل ما يحدث يجعل الشعب المصري قلقا؟"، مجيبا: "بدون شك يجب أن نشعر بالقلق لأن التطورات التي تحدث خطيرة قد تؤدي لاتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار".

وأضاف الرئيس - موجها حديثه للشعب المصري - "أريد أن أطمنئكم أن مصر بخير والأمور - بفضل الله - مستقرة ومن جيد للأحسن، مادمنا ثابتين ومستقرين ومتماسكين ومتحملين لمسئولياتنا، ومتحدين جميعا يدا واحدة ومطمئنين بأننا ندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة ما أمكن، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر"

ولفت إلى أن مصر فقدت ما بين 50 % إلى 60% من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الـ8 شهور الماضية.

ووجه السيسي، رسالة إلى شعب مصر بضرورة الانتباه، لما يتم تريدده من شائعات لا أساس لها من الصحة، قائلا: إن الشهور الماضية، شهدت حجما كبيرا من الكذب والإفك والافتراء والشائعات.. انتبهوا لذلك.. فالمهمة والخطر واضحين أمام المثقفين والمفكرين ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن عملية الكذب والشائعات والاتهامات التي تطلق في كل مكان ليست صحيحة.. لقد عهدتم مني الصدق والصراحة دائما، وسأظل كذلك معكم طوال ممارستي مهمتي".

وفي ختام كلمته، هنأ الرئيس السيسي، الخريجين وأسرهم، وطالبهم بضرورة الانتباه لأنفسهم والتعامل مع الجماهير وفق ما تعلموه من قيم، وقال إن التعامل مع الرأي العام والشعب له محاذير، لكن يجب الصبر وتطبيق كل ما تعلموه في الأكاديمية، وضعه نصب أعينهم؛ حتى تستمر العلاقة القوية مع الشعب المصري وأهله وتزيد، "وإن شاء الله موفقين دائما".

ووجه الرئيس السيسي، نصيحة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة بالحفاظ على لياقتهم البدنية ووزنهم والابتعاد عن التدخين، خاصة وأن الصورة التي اعتادت الأعمال الدرامية على إظهارها لضابط الشرطة؛ معتادا التدخين بشراهة؛ "وهذا كلام غير صحيح.. ربنا يرزقكم الصحة والتوفيق".