عروض خاصة ومحاكاة.. السيسي يشاهد عرضًا لطلبة أكاديمية الشرطة

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وشاهد الرئيس السيسي، عرضًا يظهر مدى الاستعداد والتدريب الرياضي والبدني لطلبة كلية الشرطة.

وخلال العرض، قدم الطلبة والطالبات استعراضًا لمهاراتهم في قيادة الدراجات رباعية الدفع، حيث قاموا بالقفز بها فوق الحواجز.

كما نفذ أحد الطلاب من فريق رياضة الباركور قفزة مثيرة من أعلى الدراجة أثناء تجاوزها للمانع.

السيسي يشاهد عرضًا لوحدات القوات الخاصة بأكاديمية الشرطة

وشارك مجموعة من الطلاب في تجاوز عربة رباعية الدفع المثبتة بمانع مشتعل، قبل أن يزداد العرض تحديًا حين قاموا بأداء قفزات متداخلة لاجتياز عدة عربات رباعية متراكبة، مما أظهر براعتهم الفريدة.

واستمر العرض بسلسلة من السقطات الهوائية الخطرة من فوق الحافلات المتحركة، تلتها عروض بارعة نفذها فريق الباركور من خلال قفزات مذهلة من فوق موانع ضخمة وحافلات متنوعة الأحجام والارتفاعات.

بمشاركة العنصر النسائي.. عروض خيّالة لطلاب أكاديمية الشرطة

وفي ساحة العرض، برزت مجموعات من الطلبة والطالبات وهم يقومون بتحديات قتالية، حيث دفعوا الموانع القتالية والأجهزة التدريبية، وعبروا الشباك المعدنية وإطارات السيارات، مستعرضين مهاراتهم في العمليات القتالية والمهام الشرطية.

وقدمت مجموعة أخرى من الطلاب عرضًا استثنائيًا بسحب مدرعتين، بينما أدت الطالبات تمريناً على مواجهة هجوم قريب باستخدام الأسلحة البيضاء والخناجر.

كما نفذت فرق مختلفة من الطلبة تدريبات الاشتباك، حيث استعرضت الطالبات قدرتهن على سحب سيارات تزن كل واحدة منها ثلاثة أطنان.

محاكاة لاقتحام إحدى البؤر الإجرامية والقضاء عليها

وعلى برج ميدان الجبال، نفذ الطلبة نزولات بالحبال من ارتفاعات كبيرة بأوضاع متنوعة مثل "دودة" و"فراشة"، مستعرضين مهارات الإنقاذ والإخلاء.

وأكملوا عروضهم بالنزول السريع على الحبال من الأبراج في وضع الاقتحام، وهو تدريب يتطلب شجاعة فائقة وقدرة على تطهير الأوكار الإجرامية.

وفي عروض الباركور، أدى الطلبة والطالبات قفزات هوائية خطرة، مثل القفز من أعلى السيوف والرماح، مما يعكس جاهزيتهم البدنية والذهنية.

محاكاة عملية.. اقتحام إحدى الحافلات المشتبه بهم والقبض على العناصر الإجرامية

واختُتم العرض بعروض المهارات القتالية الفردية، حيث أظهر الطلبة براعتهم في التعامل مع الخصوم المسلحين باستخدام تقنيات الدفاع عن النفس مثل الإيكيدو.

كما قدم الطلبة تدريبات باستخدام جهاز "ألفا برايم"، الذي يُعتبر من أكثر الوحدات التدريبية تقدمًا ويُستخدم لتحسين اللياقة البدنية في الأماكن المرتفعة والممرات الضيقة، حيث استعرضوا مهارات تسلق الجبال والقفز، والتي تُستخدم في العمليات الأمنية والقتالية.

وفي النهاية، برزت مهارات الطلبة والطالبات في مقاومة الجاذبية وتقديم تدريبات الكفاءة البدنية في مواقف مختلفة، مما يعكس استعدادهم الكامل لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

طلبة أكاديمية الشرطة ينفذون عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس

يقام الحفل بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.