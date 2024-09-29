السيسي: "هو ضابط الشرطة ما يعرفش يفكر إلا والسيجارة في إيده"

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لضباط الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقال السيسي، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة، اليوم الأحد: خلي بالك من وزنك والتدخين.

وأضاف الرئيس: هو ضابط الشرطة ميعرفش يفكر غير بالسيجارة يعني في الأفلام، لازم نخلي بالنا من الحاجتين دول، وزنك والتدخين.

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