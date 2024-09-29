فقدنا 6 مليارات دولار.. السيسي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب

كتب - أحمد جمعة:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم تأثر قناة السويس نتيجة للصراع المستمر في المنطقة منذ ما يقترب من عام كامل.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، إن "التطورات التي تحدثت خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الماضية منذ اندلاع الحرب، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي أن تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يطال قناة السويس المصرية.

ودفعت تلك الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن الغربية، شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.

وفي وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر.

ويعكس ذلك التراجع، إحصاءات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2023/ 2024؛ إذ سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار، وفق بيان لهيئة قناة السويس في يوليو الماضي.