الرئيس السيسي: ما يحدث في الشرق الأوسط خطير

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منطقة الشرق الأوسط مهددة باتساع رقعة الصراع الدائر حاليا.

وأضاف السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة: مش هتكلم كتير أوي، لكن زي ما اتقال في كلمة وزير الداخلية، واحنا في مصر حرصنا منذ اليوم الأول تبقى سياستنا متوازنة جدا، لكن الوضع الحالي، واستمراره، سيؤدي لعواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم.

وأوضح السيسي: محتاجين في مصر نبقى متمسكين بده وبثوابتنا ونكون حريصين على سياسة تتسم بالتوازن والموضوعية واحنا على ده بقالنا سنين.

وأكمل السيسي: في ظل الظروف الموجودة على حدودنا الشرقية والجنوبية والغربية، هل نبقى قلقانين.. نبقى قلقانين بدون شك.. التطورات خطيرة.

وتابع الرئيس: اسمحوا لي أوجه التحية لأسر الطلبة والخريجين وأهنئهم وأشركهم إنهم أعدوا أبناءهم وبناتهم وجهزوهم وقدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حمايتها واستقرارها.

وقال: اسمحوا لي أن أشكر الخريجين والعاملين على الأكاديمية، على الجهد مش بس حفل التخرج النهاردة، الحقيقة بتيجي فرصة أجي الأكاديمية، وكل مرة بنيجي بنطمن ونسعد بالمستوى، ولسه فيه جهد أكبر من كده، عشان زي ما قولتوا شعاركم العلم.