موعد افتتاح مستشفى الكهرباء للعاملين بالإسماعيلية

كتب- محمد صلاح:

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه من المقرر افتتاح مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية فبراير المقبل، بعد الانتهاء من كل أعمال التطوير والتحديث والتوسعة، بالتنسيق مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد أبو سنة.

وأضاف سليم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن المستشفى يضم ٧٠ سريرًا، و٣ غرف عمليات بنظام الكبسولة التي تم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية، كما يوجد بها ٦ غرف للرعاية المركزة، منوهًا بأن المستشفى يستهدف تقديم الخدمات الطبية لما يقرب من ٣٠ ألف عامل وأُسرهم بنطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء والشرقية، والذين يمثلون شركات القناة للتوزيع وشرق الدلتا للإنتاج ومنطقة القناة لنقل الكهرباء التي تضم ما يقرب من ٢٦ ألف موظف وعامل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن شركة الخدمات نجحت في ضم مبنى جديد ملاصق للمستشفى يضم مجمع العيادات الخارجية؛ بهدف تقديم الخدمة في سهولة ويُسر وأمان لجموع المترددين على العيادات أو المستشفى.