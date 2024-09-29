رئيس أكاديمية الشرطة: تحية للرئيس السيسي رمزا مخلصا وزعيما صادقا يدافع عن الحق

كتب- محمد نصار وأ ش أ:

بدأ منذ قليل، احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأ الحفل، بكلمة ترحيبية من مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم، قائلا: نحتفل في صباح هذا اليوم المجيد؛ لنعلن فيه عن تخريج فتية ذوي أفئدة جسورة وعقول شغوفة بالذود عن أمن الوطن وحفظ مقدراته، لطالما كانت أكاديمية الشرطة نصب أعينهم شرفا عظيما فقدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل شرف وفخر".

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة - خلال الاحتفال - أنه "لمن عظيم احتفال اليوم تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور هذا الحفل لتشهدوا تتويجا لجهود مضنية كان حصادها رجال ثقلت قدراتهم، فتحيه للرئيس السيسي رمزا مخلصا وزعيما صادقا يدافع عن الحق ويقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم" .

وتابع قائلا: إن ما تشاهدونه اليوم لـ هو ثمار جهد وعمل متواصل مضت فيه الاكاديمية؛ نحو استكمال ما بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات السريعة للدولة المصرية، مرتكزة في ذلك على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة.