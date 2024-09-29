98 صورة ترصد تفاصيل 6300 فرصة عمل بـ15 محافظة - اعرف التخصصات

التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن توفر 2569 فرصة عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات، وذلك في 15 محافظة، وفق نشرة التوظيف نصف الشهرية لها.

وجاءت فرص العمل، بعد تلقي الوزارة 69 طلبًا من شركات القطاع الخاص لتوفير هذه الوظائف.

وتشمل الوظائف رواتب مميزة يتم تحديدها بناءً على نتائج المقابلات الشخصية وبما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ذلك، توفر الوظائف مزايا عديدة، منها التأمين الصحي والاجتماعي، إلى جانب حوافز أخرى.

ويمكن التقديم على هذه الفرص المتاحة لشهر سبتمبر 2024، من خلال التالي:

زيارة مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

التوجه إلى مديريات العمل في المحافظات المختلفة.

الاطلاع على تفاصيل الاتصال بالشركات المدرجة في البيان المرفق.

متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

تغطي فرص العمل المتاحة 15 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، دمياط، الغربية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما التخصصات المطلوبة فتشمل:

مسئول ائتمان.

صيادلة ومساعدي صيدلي.

محاسبين.

مدربي قيادة.

محصلين.

موظفي استقبال.

بائعين، موظفي تلي سيلز، وخدمة عملاء.

أخصائي جودة من حملة بكالوريوس الزراعة.

مديرين ومشرفي خطوط إنتاج.

أخصائي تمويل وأمين مخازن.

مهندسي ميكانيكا، إنتاج، وجودة.

معلمين في تخصصات العلوم، الرياضيات، اللغات (الصينية والإنجليزية)، والحاسب الآلي.

زائرات صحيات، مشرفي أتوبيس، وأخصائيي السلامة والصحة المهنية.

محضري أدوية، موظفي توصيل، ومحاسبي خزينة.

سكرتارية وأعمال إدارية.

سائقين برخص درجات أولى، ثانية، وثالثة.

مندوبين مبيعات، مراقبي جودة، وفنيين في مختلف التخصصات.

مشرفي إنتاج، أفراد أمن، وعمال خياطة.

عمال إنتاج، عمال نظافة، بالإضافة إلى كافة التخصصات المتعلقة بالفندقة.

وفي نفس الإطار، أعلنت وزارة العمل، عن نشرة توظيف جديدة، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، تتضمن فرص عمل متنوعة في مختلف المحافظات.

وأفادت الوزارة في بيانها بتلقيها طلبات توظيف من 82 شركة خاصة لتوفير 3744 فرصة عمل حاليًا، تشمل وظائف مخصصة لذوي القدرات الخاصة "ذوي الهمم".

ويتم تحديد الرواتب وفقًا للمقابلة الشخصية وبما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توفير مزايا مثل التأمين الصحي والاجتماعي.

ويُتاح للراغبين في التقديم لهذه الوظائف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، التقديم عبر:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات المختلفة.

الاطلاع على تفاصيل الاتصال بالشركات المدرجة في البيان المرفق.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

تشمل فرص العمل الجديدة 13 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، السويس، الفيوم، دمياط، بورسعيد، والمنيا.

أما التخصصات المطلوبة فهي متنوعة، وتشمل:

أخصائي تسويق.

مسؤول ائتمان.

محاسبين.

مسؤول شؤون إدارية.

أخصائي HS5.

مدير مالي.

مدير تسويق عقاري.

مدرسين علوم ورياضيات.

رسام هندسي ميكانيكي.

مشرف حركة.

أخصائي نظم معلومات.

مشرف موقع.

مشرف عام.

صيدلي ومساعد صيدلي.

بائعين.

أخصائي سلامة وصحة مهنية.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسي كهرباء، ميكانيكا، إنتاج، وجودة.

سكرتارية وأعمال إدارية.

سائقين برخص درجات أولى، ثانية، وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين في مختلف التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة في كافة الأقسام.

عمال إنتاج ونظافة.

تخصصات أخرى متنوعة.