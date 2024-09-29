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وكيل "القوى العاملة": يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم

02:00 ص الأحد 29 سبتمبر 2024

إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع متضرر من عدم إقرار قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن الدولة في هذا الشأن يقع عليها ضرار منذ 11 عام تبني مليون وحدة سكنية وتدفع تريليونات لتوفير وحدات سكنية.

وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ضرر يقع على الأطراف، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية مما يخلق منافسة، متابعًا: "الإيجار وصل لـ15 ألف جنيه في العمرانية.. وضيوف مصر من السودانيين تسببوا في زيادة سعر الإيجار".

وأشار إلى انه ليس هناك مستفيد من أزمة الإيجار القديم، منوهًا بأنه عند صدور حكم محكمة دستورية في 2018 أعطى مجلس النواب فرصة لدور انعقاد وتم اجتماع المجلس وتم مناقشة الأمر وحدث اختلافات كبيرة في الجلسة، ولجئ المواطنين للقضاء في هذا الشأن.

وتابع: "المواد المقترحة بقانون الإيجار القديم لن تمس بالدستور والقانون"، مفيدا بأنه يوجد أكثر من 700 حكم يخص قانون ملف الإيجار القديم.

إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون الإيجار القديم وحدات سكنية
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