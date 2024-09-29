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حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق بـ 6 أكتوبر

12:10 ص الأحد 29 سبتمبر 2024

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 29 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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المقدم 50 ألفا.. الإسكان تبدأ غدا حجز شقق في مشروع الياسمين بـ 6 أكتوبر

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر في طرح أكثر من 1645 شقة في مدن جديدة، ومن أهم المدن التي توجد بها الشقق هي مدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم طرح شقق في كمبوند الياسمين بإجمالي 99 شقة بمساحات مختلفة تصل لـ 90 متر.

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وجه بإرسال مساعدات.. السيسي يجرى اتصالًا بـ"ميقاتى" ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

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أول تعليق من وزارة الشئون النيابية على عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب صلاحياته الدستورية مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

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توجيهات مهمة من محافظ الجيزة لـ"رئيس مركز أطفيح" بشأن مخالفات البناء

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية شاملة في مركز ومدينة أطفيح للوقوف على حالة الطرق والشوارع ومستوى النظافة والإشغالات، والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

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200 ألف جنيه لكل متوفي.. توجيه عاجل من وزير العمل بشأن ضحايا سقالة مول التجمع الخامس

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية العمل بالقاهرة بسرعة متابعة حادث مؤسف وقع داخل مول تحت الإنشاء في التجمع الخامس، حيث أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من ارتفاع أثناء تأدية مهامهما.

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الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

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السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد بداية أكتوبر - نص القرار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

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الطقس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب ذكرى رحيل جمال عبدالناصر وزير العمل العمالة غير المنتظمة محافظ الجيزة أطفيح مخالفات البناء وزارة الشئون النيابية نجيب ميقاتي لبنان وزارة الإسكان مشروع الياسمين درجات الحرارة الأرصاد
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