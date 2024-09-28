التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري

كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، اليوم السبت، إن الإدارة العامة للمرور المركزي تقوم بمتابعة عملية الغلق التجريبي الجزئي المستمر لمدة خمسة أيام على الطريق الدائري الجنوبي أسفل محور عمرو بن العاص بحي الطالبية، وذلك في إطار استكمال جهاز تعمير القاهرة الكبرى لأعمال المحور ورفع الجمالونات والكمرات لربط المحور مع الطريق الدائري الجنوبي في الاتجاهين.

وبحسب بيان "الجيزة"، فإن الغلق الجزئي يشمل منطقة وصلة المريوطية بحي الطالبية بهدف تجربة التحويلات المرورية التي تم إعدادها، وسيتم تنفيذ الغلق على ثلاث مراحل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تفاصيل التحويلات المرورية:

المرحلة الأولى:

يتم رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب باتجاه الطريق السياحي والقوس الغربي.

التحويلات البديلة تشمل استخدام مسار بعرض 4 حارات مرورية يمين المسطح المغلق، وأيضًا توجيه المركبات إلى مدخل محور عمرو بن العاص والعودة لاستخدام المطلع المؤدي إلى وصلة المريوطية.

المرحلة الثانية:

رفع الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية يتطلب الغلق الكلي لمدة 3 أيام متفرقة.

المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر ستستخدم طريق الواحات للوصول إلى الطريق السياحي.

المركبات القادمة من القوس الغربي ستسير عبر طريق الواحات نحو دائري المنيب.

المرحلة الثالثة:

تركيب الكمر العرضي والباكية المعدنية يتطلب غلق جزئي لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب باتجاه القوس الغربي، وتستمر الأعمال لمدة 30 يومًا.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة، قامت بوضع المساعدات الفنية اللازمة، بما في ذلك الإضاءة، العلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية لتسهيل حركة المرور في المنطقة المحيطة بالأعمال.