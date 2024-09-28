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سمير فرج يكشف تفاصيل تدريب الجيش المصري على أعلى مستوى

10:34 م السبت 28 سبتمبر 2024

اللواء سمير فرج

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كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، موضحًا أن هذا أرقى مستوى للتدريب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هؤلاء المشاركين في التدريب لهم 4 أشهر يتدربون في الصحراء لم يروا الشارع.

ولفت إلى أن طائرات الأباتشي تطير على مستوى قريب من الأرض حتى لا يلتقطها الطرف الآخر، لافتًا إلى أن أرض التدريب قريبة من نفس طبيعة الأرض في سيناء.

واستطرد اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الجيش المصري به كتائب إمداد بالوقود وهذا ليس سرًا، كي تمد المعدات باحتياجاتها من الوقود يوميا.

وأشار إلى أن هذا الفيديو يتم تحليله في الخارج، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تطمئن على قواتها من خلال نجاح هذا التدريب الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى.

وأردف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن التدريبات العسكرية من أساليب الردع، وتؤكد أن جيشنا جاهز للقيام بأي مهام عسكرية توكل له.

اللواء سمير فرج المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية الجيش الثالث الميداني أحمد موسى برنامج على مسئوليتي سيناء
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