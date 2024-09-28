"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل عودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن عودة العمل بقانون أحكام البناء الموحد 119 لسنة 2008، ينتج عنه تسهيل إجراءات تراخيص البناء بالمدن.

وأضاف المتحدث باسم التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن القرارات الجديدة تشمل 8 اشتراطات لاستخراج رخصة البناء بدلًا من 15 شرطًا، وهذا سينتج عنه تسهيل استخراج رخصة البناء في أي محافظة.

وأشار إلى أن الإجراءات تنقسم إلى شهادة صلاحية موقع البناء، واستخراج الرخصة، موضحًا أن الإجراءات المطلوبة هي بطاقة الرقم القومي، وشهادة ملكية الأرض، ودفع الروسم، والتعاقد مع مهندس استشاري.

وأشار إلى أن إجراءات استخراج رخصة بناء يستلزم: "الرسومات الهندسية، وصلاحية المكان، والتعاقد مع مقاول، وشهادة من وزارة الإسكان، وخلال 44 يومًا يتم استخراج الترخيص، وفهناك مدد زمنية محددة لاستخراج رخصة البناء".

وأكد أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع المحافظات، وتم إبلاغها بالقرارات الجديدة الخاصة بالبناء، وهناك شروط لارتفاع كل منزل، حسب المكان الموجود به.