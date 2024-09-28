حدث في 8 ساعات| حقيقة تحصيل برامج العمرة بالدولار.. والسيسي يدعو "النواب" للانعقاد بداية أكتوبر

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد بداية أكتوبر - نص القرار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

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الحكومة تكشف حقيقة تحصيل قيمة رحلات العمرة بالدولار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار.

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فيديو.. مزايا التصالح على المباني المخالفة والمستندات المطلوبة

شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.

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عوض تاج الدين: مصر استطاعت توطين صناعة الأنسولين ومشروع البلازما ناجح

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، بجهود مصر في توطين صناعة الأنسولين، مشيرًا إلى أنه تم شراء مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي اتخاذها في الفترة المقبلة، بما في ذلك التعاون مع الشركات العالمية لتطوير الصناعة.

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3 عقوبات تنتظر مخالفي المواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات

بدأ أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024، تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

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بتخفيضات 30%.. توجيه مهم من وزير التموين بشأن أسعار الخضر والفاكهة

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة، حيث تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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نتيجة 6 مسابقات توظيف.. رابط الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية

طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين لشغل 6 مسابقات توظيف، بضرورة الاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية.

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رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الدواء تنتهي خلال أسابيع وتتبنى استراتيجية للتسعيرة العادلة

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن أزمة نقص بعض الأدوية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام للدواء.

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رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عرضًا تقديميًا حول جميع عناصر مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وذلك في إطار جولته اليوم لمشروعات تطوير المدينة.

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