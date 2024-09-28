توجيهات مهمة من محافظ الجيزة لـ"رئيس مركز أطفيح" بشأن مخالفات البناء



كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية شاملة في مركز ومدينة أطفيح للوقوف على حالة الطرق والشوارع ومستوى النظافة والإشغالات، والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رئيس مركز أطفيح بضرورة رفع كفاءة وتمهيد وتجريد الطرق والمحاور المرورية بشكل دوري، لتسهيل حركة سير المواطنين حتى الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الجارية، كما تم إدراج عدد من الشوارع الحيوية ضمن خطط الرصف والتطوير.

وشدد النجار، على ضرورة متابعة خطط الرصف الجارية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى.

كما أكد محافظ الجيزة، على أهمية جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة، ومنع أي تجمعات للقمامة، ومواجهة أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية.

تأتي هذه التكليفات في إطار تفقده سير العمل بالمراكز التكنولوجية في مجمع الخدمات الحكومية بقرية منيل السلطان ومركز ومدينة أطفيح، حيث حرص على الاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وخلال جولته، أكد المحافظ على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم كافة سبل الدعم، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمع "النجار"، إلى مطالب عدد من المواطنين الذين ترددوا على المركز التكنولوجي للتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمعاملات اليومية المهمة للمواطنين، انطلاقًا من رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأشاد النجار بالمركز التكنولوجي المتكامل في منيل سلطان، لما يقدمه من خدمات للمواطنين على مدار اليوم، وتوفير موظفين يمثلون عددًا من المديريات الخدمية مثل التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البريدية.