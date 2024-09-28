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الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل جمال عبدالناصر

06:27 م السبت 28 سبتمبر 2024

قبر عبد الناصر

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كتب- محمد سامي:
أناب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وفى تقليد عسكرى أصيل قام الفريق أول عبدالمجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الإستقلال والحرية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبدالناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصري للقضاء على الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

قبر عبد الناصر اكليل الزهور ضريح عبدالناصر السيسي
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